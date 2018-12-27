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Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın mesajları ifşa oldu

Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın, cesur paylaşımlarıyla olay olan Cansu Taşkın'la konuşmaları ortaya çıktı.

Magazin / 27 Aralık 2018 Perşembe 16:00
Mustafa Sandal ve Saadettin Saran'ın mesajları ifşa oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Cansu Taşkın, katıldığı 2. Sayfa programında Mustafa Sandal'ın, boşandıktan hemen sonra kendisine mesaj attığını söyledi.

MUSTAFA SANDAL'LA KONUŞTUĞUNU İTİRAF ETTİ

Geçtiğimiz günlerde hesabı hacklenen Cansu Taşkın, Mustafa Sandal'la önce Instagram'dan konuştuğunu daha sonra whatsapptan konuşmaya devam ettiklerini söyledi.



SAADETTİN SARAN'IN DA MESAJ ATTIĞINI SÖYLEDİ

Cansu Taşkın Mustafa Sandal'ın kendisiyle görüşmek istediğini fakat görüşmediğini söyledi. Cansu Taşkın, Mustafa Sandal'la konuştuğu dönem, Sadettin Saran'ın da mesaj attığını söyledi. Saran boşanmalarının ardından Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile birlikte olmaya başlamıştı.



'AŞK ACISI ÇEKTİĞİM İÇİN KONUŞMAYLA SINIRLI KALDI'

Cansu Taşkın o dönem aşk acısı çektiği için Mustafa Sandal'la görüşmelerinin mesajlaşmayla sınırlı kaldığını Sandal'la yazıştığı için de Saran'ın mesajlarına cevap vermediğini söyledi.

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