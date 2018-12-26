Erkan Petekkaya: Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla

CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, aylık kazancı hakkında açıklamalarda bulundu.



Daha önceki 450 bin TL'lik beyanının doğru olduğunu söyleyen Petekkaya, 'Allah'a çok şükür kazanıyorum. Şu anda ondan daha fazla kazanıyorum. Ama kazandığımın yarısını dağıtan bir insanım. Elim çok açıktır. Yardım etmediğim insan yoktur. Şimdi söylemeyeyim ne olduğunu, kim olduğunu. Onlar söylenmez, ayıptır. Emin olun ki elim çok açıktır. O paraları bir yerlerde cukkalamıyorum. Bir şekilde tabii ki çocuğumun geleceği, ilerisi ve yaşlılığım yatırım yapıyorum. Para ne zaman lazım oluyor? Sağlık için, hayat kalitesini biraz daha yükseltmek için, yaşlılıkta lazım oluyor. Kazanıyorum, doğru ama kazandırtıyorum da. Yalnız ben kazanmıyorum ki herkes kazanıyor. O setlerde yüzlerce insan evine ekmek götürüyor. Çok büyük bir sorumluluğum var. Ben iyi oynamak, rolümü çok iyi yapmak zorundayım. Sadece ben değilim ki bir sette 150-200 kişi var. Onların ailelerini çarparsanız 500-600 kişi yapıyor. Ben kötü oynama şansına sahip değilim. Kötü oynuyor olabilirim, bilemem. Beni beğenmiyor olabilir bazıları ama ben elimden gelenin en iyisini her zaman yapıyorum' dedi.



'Bedavaya, çok gülünç paralara oynadım'



Bir çok defa bedavaya ve gülünç paralara oynadığını, belli bir zamandan sonra para kazanmaya başladığını vurgulayan Petekkaya, 'Ben Beyaz Gelincik'ten sonra para kazandım. Ondan önce para kazanmadım. İşler bilindiği gibi değil. Benim içinde bulunduğun diziler, Türkiye'ye yurt dışından çok para getiriyor. Milyonlarca dolar geliyor. Zannediyorum benim içinde olduğum diziler 80 ülkede oynuyor. Çok şükür bundan da çok mutluyum. Çalışma arkadaşlarımla beraber ülkeme bir sürü para sokuyorum' şeklinde konuştu.