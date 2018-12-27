Aleyna Tilki'den şok hareket

Yaptığı ilginç açıklamalarla ve giyim tarzıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin, Altın Kelebek ödülü için sahnedeyken yaptığı şok hareket son günlerde sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.



Tilki'nin Altın Kelebek ödülü için sahneye çıktığında yaptığı el hareketi sosyal medya kullancılarının diline düştü.



Tilki'nin o gece başında taktığı boynuzdan, el işaretlerine kadar her tarafının satanizmin figürleriyle donatıldığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları, 'Bunlar sahne önünde kullanılan, çocukları gençleri etkilemek için kullanılan sanatçı kostümlü satanizmin palyaçoları' şeklinde yorumlar yaptı.



Tilki'nin yanısıra dünyaca ünlü şarkıcılar Katy Perry ile Lady Gaga'nın da benzer tarzdaki hali paylaşıldı.



İşte o görüntü:





