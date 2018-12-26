Seda Sayan'dan sert açıklama

'Mülayim' adıyla tanıdığımız Cengiz Çimen, bugün eşiyle birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Çimen, bir dönem yanından ayrılmadığı Seda Sayan'ın kendisini cuma namazına gittiği için işten kovduğunu iddia etti.



NAMAZ KILDI DİYE İŞTEN ATANDA, KOVULDUM DİYE AĞLAYAN DA NAMERTTİR'



Canlı yayını izleyen Seda Sayan ise Çimen'in sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Cengiz'in cuma namazına gittiği için stüdyoda olmamasına sinirlenerek işine son verdiğini iddia ettiği Seda Sayan, sosyal medya hesabından şu sözlerle sitem etti: 'Namaz kıldı diye işten kovan da kovuldum diye ağlayan da namerttir.



'SİZE DE SİZİ ORAYA ÇIKARANA DA YAZIKLAR OLSUN'



Yazıkları olsun size ve sizi oraya çıkarıp konuşturanlara. Allah'a havale ediyorum hepinizi. Unutmayın ben yastığa başımı vicdanı çok rahat koyuyorum. Siz düşünün. İnandırıcılığınız sıfır. Ne yayında bayıldım. Size cevap bile vermezdim ama namaz lafı geçtiğimi için üzüldüm.'







'SEDA'NIN O İNSANLAR NASIL YARDIM ETTİĞİNİ BİLİYORUM'



Seda Sayan'a sanatçı dostlarından da destek gecikmedi. Yılmaz Morgül, Sayan'ın paylaşımının altına 'Hiç kimsenin bilmesine gerek yok Seda Sayan'ın insanlığını kalbini Allah bilsin yeter. Sözü edilen kişilere ne yardımla yaptığını nasıl destek verdiğini Türkiye biliyor. Seda Sayan için kim ne düşünürse iyi ya da kötü aynısını yaşar. O insanlar Allah'ın güzel kalpli kuludur bir lokmasını paylaşandır, dağıtandır eliyle yedirendir. Mevlana Hz. sözü gibidir Seda Sayan 'Beni bilen bilir bilmeyen kendisi gibi bilir.''



