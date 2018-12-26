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Haluk Levent: Görgüsüz ve cahil tayfadan değilim

Türk rock şarkıcısı Haluk Levent, "Reklamlardan ne kadar para aldınız?" sorusuna yanıt verdi.

Magazin / 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:42
Haluk Levent: Görgüsüz ve cahil tayfadan değilim

Türk rock şarkıcısı Haluk Levent, magazin gazetecilerin 'Reklamlardan ne kadar para aldınız?' şeklindeki sorularına Twitter hesabından yanıt verdi.

Haluk Levent'in yanıtında bazı ünlülere gönderme yapması da dikkat çekti.

'GÖRGÜSÜZ VE CAHİL TAYFADAN DEĞİLİM'

'Ben o kültürden gelmedim beni karıştırıyorsunuz' diyen Haluk Levenet, 'Göktürk'ten 2 tane ev, bir Range Rover jeep, ayrıca 2 milyon keş para, ayrıca anneme de 1 arsa aldığımı söyleyecek kadar görgüsüz ve cahil tayfadan değilim çok şükür' ifadelerini kullandı.



Sosyal MedyaHaluk LeventTwitterRockRange Rover


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