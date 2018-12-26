Bülent Ersoy mekan bastı!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un mekan bastığını iddia etti.



İşte Semercioğlu'nun o açıklaması;



Müzik dünyasında bilinen bir teamüldür, şarkıcılar kaşelerini almadan sahneye adım atmaz...



Hele gazino kültüründen gelen sanatçılar için para peşin kırmızı meşindir...

Bunun teamüle dönüşmesinin bir nedeni var...

Geçmişte turnelere çıkıp organizatörlerden parayı alamamak, konser sonrası ücrette kesik yemek, dolandırılmak gibi tatsız olaylar yaşadıkları için çözümü konser öncesinde parayı almakta bulmuşlar.

Geçmişten gelen bu acı tecrübelerin sonucunda, çoğu şarkıcı bugün kaşesini almadan sahneye adımını atmaz.

Nasıl olduysa geçenlerde Bülent Ersoy atmış...

Çünkü Bülent Hanım da konserinden hemen önce parayı alan sanatçılardandır, hatta TV programlarında bile bu kuralını sürdürür, programın hemen öncesinde ücretini hesabında görmek ister.

Geçen hafta Ataköy'deki mekanda nasıl olduysa parasını peşin almadan çıkmış ve aynen dediğim gibi de sahneden iner inmez kaşesini talep etmiş...

Mekanın sahiplerinin parayı vermeyecek hali yok...

Şu an gece hayatının en büyük oyuncularından biri durumundalar çünkü...

Şu an iş yapan, mekanı dolduran kim varsa onların mekanlarında sahneye çıkmıştır mutlaka.

Bugüne kadar tek bir isimden bile ödeme konusunda bir şikayet duymadık.

Ama Bülent Hanım'a fark etmez, karşısında Merkez Bankası olsa sahneden indiği anda parasını ister.

O gece ödemeyi yapamamışlar... Nakit olmadığı için mi, yetkili olmadığı için mi bilmiyorum...

Bülent Hanım durur mu ortalığı yıkmış, bas bas bağırmış “paramı getireceksiniz” diye...

Sonuç alamayınca gecenin bir vakti atlamış arabasına grubun diğer mekanında almış soluğu...

Mekanı basmış yani.

Bağırmış, çağırmış “kaşemi verin” diye...

Sonunda son kuruşuna kadar almış parasını ve gönül rahatlığıyla evinin yolunu tutmuş...

Parayı aldığı anda eminim oturup bir kadeh de içmiş, hiçbir şey olmamış gibi muhabbete devam etmiştir mekan sahipleriyle...

Kimi zaman parlar, sesini yükseltir ama karıncayı bile incitmeyecek kadar zarif bir ruha sahiptir Bülent Hanım...

Dolayısıyla siz bu ‘mekan bastı' lafına takılmayın, bu mesele yıllardır sahneye çıktığı mekan sahipleriyle Ersoy'un arasını açmaz...



