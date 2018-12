Yıldız Asyalı'dan yıllar sonra gelen Arda Kural itirafı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Yıldız Asyalı konuk oldu. Ünlü oyuncu yıllar sonra Arka Kural'la aşk yaşadığını ve onun için dövme yaptırdığını canlı yayında açıkladı.



İşte Yıldız Asyalı'nın açıklamalarından satır başları…



Dönem dönem kendimi ekranlardan geri çektiğim doğru. Belki zaman zaman sıkılıyorumdur. Bir dinlenmeye alıyorumdur. Bir bebeğim de oldu Allah'ıma çok şükür devam ediyorum.







Omzumdaki bu dövmenin anlamı ‘karanlık güneş' ilk aşk dövmesi… Bu konuyu reklam malzemesi asla yapmak istemedim, yapmadım. Evet, ilk büyük aşkım Arda Kural'dı.







Seneler sonra onun rahatsızlığıyla alakalı çok acı çektim ve benim için çok değerlidir. Aşktan öte çok değerli bir insandır her zaman, bu yüzden dövmeyi yaptırdım.



Bu dövmeyi Arda Kural'ın rahatsızlığı dönem de yaptırdım. 2012 ya da 2013 yılında. O dönem beraber değildik.







Arda ile iletişime geçmek istedim ama olmadı. Ailecek hepimizin hayat boyu çok sevdiği ve seveceği yeteneklerden biridir Arda. Aşkımız ben 16 yaşındaydım, Arda da 17 yaşındaydı dizi setinde başladı.







Çok ama çok güzel zamanlarımız oldu. İnanılmaz iletişimlerimiz oldu. O benim canım her zaman da öyle kalacaktır. Zor süreçlerden geçiyor ama atlatacaktır. Umarım çok çok daha iyi olur gönülden her zaman onun yanındayız.



İlişkimizin bitme nedeni gençtik, ergenlik çağımızdı olmadı bitti.O benim dövme yaptırdığımı bilmiyordur. İzlese belki sinirlenebilir ama bunlar insanı duygular.







Evet, istedim ama medya ile alakalı Arda'yı sinirlendirmemek için gitmedim. Dışarıdan destek olmaya çalıştık, hastane sürecinde gitmedim.Bizi en çok üzen bu sürece bu kadar ağır gelmesi oldu.







Biz ailece görüşüyorduk fark etmedik bu durumu, ‘gençlik' dedik. Umarım toparlar. Hani bir şeyleri anlıyorsun ama gençlik çağları, deli çağları… Okul, iş falan o zaman umursamadık.Fevri çıkışlar yapıyordu. Çok fazla duygusaldı, çok fazla derindi.







Hep böyle bir yanı da çok bunalıma girmeye de meyilliydi açıkçası. Aslında ben de öyleydim o zamanlar. Bizim birbirimizden çok farkımız yoktu.



O hiçbir şekilde 'eyvallah' edecek bir karaktere sahip değil, o kaldıramadı. İstemedi, başka bir iş yapsaydı belki bu denli psikolojik sorunlar yaşayacağını düşünmüyorum. Çok zeki toparlanacağına inanıyorum.







Eski eşim bu dövmeden rahatsız olmadı çünkü onunda eski aşkının dövmesi var.