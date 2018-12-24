Özge Ulusoy'dan evlilik müjdesi

Özge Ulusoy, Anatolium Marmara AVM düzenlenen ‘Yeni Yılda Yeni Bir Sen Festivali’nde hayranlarının sorularını yanıtladı. Model, “Sizi hayatta en çok zorlayan şey neydi?” sorusuna, “Benim de sorunlarım oluyor. Duygusal kırgınlıklar yaşıyorum ya da yaşatılıyorum. ‘Ben neler atlattım ama bu da geçecek’ diyorum. Dışarıda gülmek zorundayım ama evde ağlıyorum” cevabını verdi.



Faruk Çolakoğlu’yla yeni bir ilişkiye başlayan model, “Evlilik ve anne olmak bana yakın. Bugüne kadar olmadıysa demek ki en iyisi olacak” diyerek, düğün müjdesini verdi. Ulusoy, oyunculukla ilgili sorulara, “Sunuculuk ve modellik yapmayı daha çok seviyorum. Cumhuriyet’in kuruluş dönemini anlatan bir filmde rol alıp Halide Edip Adıvar’ı canlandırmak isterim” şeklinde konuştu.