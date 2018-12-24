Beyaz Gazete Ana Sayfa

Lerzan Mutlu'dan yeni albüm

Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, yeni albümüyle müzik piyasasına döndü. İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin aşk acısını anlatan şarkılarını yeniden yorumlayan Lerzan Mutlu, “Aşk Acısı” adını taşıyan yeni albümünü müzikseverlerle buluştu.

Magazin / 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:20
Lerzan Mutlu'dan yeni albüm

Ünlü sanatçı Lerzan Mutlu, yeni albümü “Aşk Acısı” ile müzik sektörüne döndü. İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi büyük isimlerin eşsiz eserlerini “Aşk Acısı” adını verdiği albümünde bir araya getiren Lerzan Mutlu, şarkılara kendi yorumuyla seslendirdi.

Albümü hakkında “Bazı şarkılar vardır üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmez, tam tersine durdukça daha bir demlenir. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikir. Biriktikçe de etkisi keskinleşir. Hepimizin sancılı geçirdiği dönemler olmuştur. Fakat yaşadığımız aşklar ya da aşk sandıklarımız, hayal kırıklıklarımız, bekleyişlerimiz ve bazen vazgeçişlerimizi bize en iyi şekilde anlatan, kalbimize dokunan şarkılar vardır. Şarkılara tutunup devam ederiz hayata. Ben de ufak bir nostalji yaşamak adına, aşk acısı çeken herkesin mutlaka dinlemiş olduğu, belki bazen ağlamasına bile sebep olan bu repertuarı yaptım” diyen Lerzan Mutlu’nun bir sonraki albümü ise umut veren, güç veren şarkılardan oluşan mutlu aşk şarkıları albümü olacağını söyledi.

İbrahim TatlısesMüslüm GürsesYıldız TilbeLerzan MutluNostalji


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar