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Ahmet Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Sıla'yı darp ile suçlanan Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart'ta görülecek.

Magazin / 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:43
Ahmet Kural 7 Mart'ta hakim karşısına çıkacak

Sıla Gençoğlu'nu darp etmekle suçlanan oyuncu Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosunca Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Sanık Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameyi kabul eden mahkeme, ilk duruşma günü olarak da 7 Mart 2019'u belirledi.

İddianamede, oyuncu Ahmet Kural "sanık", şarkıcı Sıla "müşteki" olarak yer alıyor.

"GİT BURADAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Ahmet Kural'ın ifadesine yer verilen iddianamede, Kural'ın olay günü tartışma sırasında "Git buradan seni öldürürüm. Dışarı çıkmayacaksın. Sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor" şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunduğu Sıla Gençoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanmasına neden olduğu kaydediliyor.

Dosyada bulunan tüm CD kayıtlarına dair bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlatılan iddianamede, taraf avukatlarının sunduğu CD'lerdeki kayıtlar arasında 6 saniyelik fark bulunduğu, bunun dışında her iki görüntünün aynı olduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Sıla Gençoğlu oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural’ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.

5 YILA KADAR HAPİS

Savcılık, Ahmet Kural hakkında "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından iddianame hazırlamıştı. İddianamede Kural'ın 1 yıl 1 ay ile 5 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

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