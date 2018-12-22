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Mazhar Alanson'dan papağan çıkışı

İstanbul Üsküdar’da konser veren ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, unutulmaz gece yaşattı. Alanson, Murat Özdemir’in işkence ettiği papağanın ölmesine ilişkin ise, "Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş. Hamile karısı. Hayır o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır konuşuluyor" dedi.

Magazin / 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:42
Mazhar Alanson'dan papağan çıkışı

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir konser verdi. Mazhar Alanson'u dinlemek isteyen hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını seslendirirken alkışlar hiç susmadı. 'Yandım Yandım', 'Sarı Laleler', 'Ah Bu Ben' gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Alanson'a Üsküdarlılar da eşlik etti.

'Genç babayiğit çocuklar şehit olmuş, papağan öldü 1 haftadır konuşuluyor'

Şarkıları arasında konuşan Alanson, Murat Özdemir tarafından işkence edilen ve daha sonra ölen papağan hakkında 'Adam papağanı ezmiş, öldürmüş. Kaç gündür bu mesele. Neler oluyor orada. Genç, babayiğit çocuk şehit olmuş, 6 aylık hamile karısı. Hayır, o öyle sayfada geçiyor. Papağan öldü, 1 haftadır Türkiye konuşuyor, konuşuluyor' dedi.

ŞehitBelediye BaşkanıTürkiyeMazhar AlansonMurat Özdemir


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