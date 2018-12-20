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Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber

63 gündür yoğun bakımda olan Şovmen Mehmet Ali Erbil'in ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, müjdeyi canlı yayında verdi.

Magazin / 20 Aralık 2018 Perşembe 11:34
Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber

Özel bir hastanede 63 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Mehmet Ali Erbil, hayati tehliketi atlattı. Müjdeli haberi, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Prof. Dr. Yeşim Erbil verdi.

Solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 61 yaşındaki şovmen, 2-3 gündür bu cihaza bağlı olmadan hayatını sürdürüyordu. Yeşim Erbil, "Şu an abim konuşuyor, küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş ne kadar zararlı şev varsa istiyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali ErbilKanal D


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