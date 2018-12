Gamze Özçelik İdlib'de

Oyuncu Gamze Özçelik, insani yardım için gittiği Suriye'nin İdlib şehrinden fotoğraflar paylaştı. Sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara Özçelik, “Her fotoğraf, her gülüş ayrı bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an içinde an yaşandı da, biz kısa bir süreliğine farklı bir boyuta geçtik. İçinde savaş, babasızlık, yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı ama, biz sadece güneşi, gülüşleri, güzelliği görüyorduk. Masmaviydi gökyüzü” açıklamasını ekledi.