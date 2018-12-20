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'Ben daha ölmedim'

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir: 'Benim hocam Yılmaz Güney'di. Güney, beni ilk olarak Filiz Akın'ın da oynadığı 'Umutsuzlar' filminde oynatmıştı. Türk sinemasında jön ölmez diye bir şey vardı. Jön gelir kötü adamı yok ederek, kızı alıp giderdi. Yılmaz Güney bunu yıktı. Kendisini o filmde öldürtmüştü' 'Sinema bir bütün. Bir masanın dört ayağı var. Bu ayağın biri kırılırsa masa devrilir' 'Bu yaşlılığımda da seyircilerimin karşısına çıkarak 'Ben daha ölmedim.' diyebilirim'

Magazin / 20 Aralık 2018 Perşembe 12:21
'Ben daha ölmedim'
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Yeşilçam'da oynadığı 'kabadayı' karakterleriyle hatırlanan oyuncu Hikmet Taşdemir, 'Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet'i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki.' dedi.

Korkusuz Korkak ve Umudumuz Şaban'da Kemal Sunal'la, Dünyayı Kurtaran Adam'da Cüneyt Arkın'la oynayan Taşdemir AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun projelerde rol almak istediğini belirterek, yeniden seyirci karşısına geçmek istediğini söyledi.

Bugüne kadar en beğenerek oynadığı filmlerden birinin Türkan Şoray ile oynadığı 'Asiye Nasıl Kurtulur' olduğunu dile getiren usta oyuncu, 'Benim hocam Yılmaz Güney'di. Güney, beni ilk olarak Filiz Akın'ın da oynadığı 'Umutsuzlar' filminde oynatmıştı. Hatta ilk defa Türk sinemasında jön ölmez diye bir şey vardı. Jön gelir kötü adamı yok ederek, kızı alıp giderdi. Yılmaz Güney bunu yıktı. Kendisini o filmde öldürtmüştü.' ifadelerini kullandı.

- 'Bu iş sevilmeden yapılmaz'

Hikmet Taşdemir, Güney'in Yol filminde de oynadığına vurgu yaparak, 'Yılmaz Güney'in üzerine birini seviyorum diyebilmem imkansız. Çünkü o benim hocam ve bu piyasada ekmek yememe neden olan kişi. Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet'i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki.' açıklamasını yaptı.

Yeniden dizi ve sinemada rol almak istediğinin altını çizen oyuncu, 'Bugüne kadar Türk sinemasında bir yer kapmışsam, halk beni öyle sevdiyse ondan daha kötü bir rolde oynamayı düşünmüyorum. Çünkü beni sevenlerin gözünde küçülmek istemiyorum. Sinemada olmaktan mutluydum ve halen mutluyum.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Gönül hatırlanmak istiyor'

Taşdemir, TRT'de yayımlanan 'Osmancık' ve 'Küçük Ağa' dizilerinde de rol aldığını dile getirerek, 'Bu yaşlılığımda da seyircilerimin karşısına çıkarak 'Ben daha ölmedim.' diyebilirim.' ifadelerine yer verdi.

Yeşilçam'a gönül vermiş oyuncuların günümüzde hatırlanmadığını aktaran Taşdemir, 40 yılı aşkın senedir eşiyle Silivri'de yaşadıklarını söyleyerek, 'Gönül ne istiyor biliyor musun? Hatırlanmak istiyor.' diye konuştu.

Oyuncu Taşdemir, şunları kaydetti:

'Bizim gibi insanları neden oynatmıyorlar. Benim için söylemiyorum bunu, yanlış anlamayın. Ben sinemada halen maddi durumu iyi olmayan sanatçı arkadaşlarım için konuşuyorum. Sinema bir bütün. Bir masanın dört ayağı var. Bu ayağın biri kırılırsa masa devrilir. Kadir Savun, Hayati Hamzaoğlu, Kazım Kartal, Yıldırım Gencer, Bilal İnci ve Erol Taş öldü. Bu adamların filmlerinde reyting rekorları kırıldı o zaman sinemalarda. Neden o oyuncular hatırlanmıyor? İnsana acı veren bu işte. İnsan hatırlanmak istiyor. Bizi seven insanlara göstermek için hiç olmazsa bari bu yaşlılığımda bir ya da iki filmde gözükürsem, onlar da mutlu olur.'

Silivri sahilinde zaman zaman yürüyüş yapan sanatçı, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Cüneyt ArkınHikmet TaşdemirHayati HamzaoğluHatıra FotoğrafıDünyayı Kurtaran Adam


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