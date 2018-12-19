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Murat Kekilli, 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katılan sanatçı Murat Kekilli, 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerinden birer fotoğraf seçti.

Magazin / 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
Murat Kekilli, 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı
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Sanatçı Murat Kekilli, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğraflarının yer aldığı AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.

Oylamaya katılan Kekilli, seçkide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Kekilli, "haber" kategorisindeki tercihini Issam Rimawi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafa oy veren Kekilli, "spor" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Kekilli, oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, emeği geçenleri kutladığını ifade etti.

Issam Rimawi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet" başlıklı fotoğrafı değerlendiren Kekilli, "İnsanların hayatını kurtarmaya çalışanlara karşı bir müdahalenin olması insanlığımızın ne kadar aciz durumda olduğunu gösteriyor. Ne kadar gözümüzün dönebileceğini, ne kadar böyle çirkinleşebileceğimizi gösteren fotoğraflardan biri. Ne olursa olsun bizim önceliklerimiz var. İnsanlığımızı unutmamamız gerekiyordu. İşte bu o fotoğraflardan biri. İçim acıyarak, üzülerek seçtim ama seçilmesi de gereken bir fotoğraftı." dedi.

"Yaşam" kategorisinde "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğrafın da başarılı bir çalışma olduğunu anlatan Kekilli, bencilliği yerle bir eden bu karedeki birçok şeye muhtaç olan yaşlı kişinin, o durumda bile kendisini ifade edemeyen bir canlıyı koruma altına almasının önemli olduğunu belirtti.

Kekilli, spor kategorisinde ise gergin geçen ve tur atlamak için kazanmak isteyen takımın taraftarının sahadaki kediden dolayı yüzünün güldüğünü gösteren "Sahadaki kedi" fotoğrafını seçtiğini anlatarak, seçkide yer alan bütün eserlerin başarılı olduğunu ifade etti.

Anadolu AjansıMurat KekilliTürkiye


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