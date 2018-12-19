Beyaz Youtube kanalı kuruyor

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk'ten iki yeni proje!



Sina Koloğlu bugünkü yazısında Beyazıt Öztürk'ün iki yeni projesini kaleme aldı.



İşte yazının o bölümü:



Kayınpeder, katarakt ameliyatı olmuştu, kontrole gelmiş. Büyük baldızın evinde toplandık. Küçük baldız şu sıralar ‘O Ses Türkiye'ye takılıyor. Beyaz için, “Çok iyi espriler yapıyor” dedi. Biraz kafa da buluyor dikkatimi çekti. Tadımlık oluyor. Bu sıralar kulağıma geldi. Beyaz YouTube kanalı kuruyormuş. Bir de karavanla gezmek işi varmış. Doğrulattım, böyle bir proje bulunuyor. Ama daha neyi, nasıl yapacakları havada. Valla iyi olur. Yarışma kesmiyor ki, haklıdır. Şimdi şov zamanı!