Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan kavgaya yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında ‘Hakaret’, ‘Tehdit’ ve ‘Basit yaralama’ suçlarından iddianame düzenledi.

Magazin / 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:31
Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.

YARGILANACAK

Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme Adli Tıp’tan 'morluklar belli değil' raporu Adli Tıp’tan 'morluklar belli değil' raporu Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan yeni dilekçe Sıla'dan yeni dilekçe

Asliye Ceza MahkemesiSıla GençoğluAhmet KuralPsikolojik ŞiddetBeraberlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar