Ahmet Kural ile Sıla davasında flaş gelişme

Sanatçı Sıla Gençoğlu geçtiğimiz aylarda avukatı ile adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı oyuncu Ahmet Kural tarafından darp cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ın ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde yaşanan darp olayını doğrulayarak birbirlerini hırpaladıklarını ileri sürmüştü. Dosya Uzlaştırma bürosuna gönderilmiş fakat taraflar uzlaşmayı reddetmişti.



YARGILANACAK



Dosya yeniden İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na geri gönderilmişti. Savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, oyuncu Ahmet Kural hakkında 'hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi. Kural önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.