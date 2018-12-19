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Adli Tıp’tan 'morluklar belli değil' raporu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen dayak olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Magazin / 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
Adli Tıp’tan 'morluklar belli değil' raporu

Sıla'ya ait olaydan sonraki günlerde çekilen ve soruşturma dosyasına giren görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildi.

Radyo Viva'nın Ağır Masa programından alınan bilgiye göre, raporda görüntülerin orijinal olduğu ve vücudundaki morlukların belli olmadığı belirtildi.

Soruşturmanın seyrini değiştirebileceği öne sürülen söz konusu görüntüler uzun süre tartışılmıştı.

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