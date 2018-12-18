'Yemek yapan erkekler çok seksi oluyor'

Bir yemek programın konuk olan Saba Tümer, yaptığı açıklamalarla yine gündem oldu.



Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen ünlü sunucu Saba Tümer, YouTube'da yayınlanan 'Bekar Mutfağı' isimli yemek programına konuk oldu.



Açıklamalarıyla programın sunucusu Emre Buga'nın bile yüzünü kızartan Saba Tümer, program boyunca yaptığı espriler ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Yapılan yemekleri beğendiğini belirten sunucu "Yemek yapan erkek seksi oluyor" şeklinde bir yoruma imza atınca programın sunucusu buz kesti.