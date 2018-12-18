Ece Vahapoğlu bebeğini kaybetti!

Ece Vahapoğlu, bebekleri olacağını geçtiğimiz hafta instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Bebeğimiz... Kalbim artık karnımdaki 8 haftalık bebeğimiz için de atıyor. Sağlıkla, mutlulukla inşallah''



Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Bebeğini kaybeden Ece Vahapoğlu, kötü haberi de instagram'da takipçileriyle paylaştı: Doğanın verdiği hediyelere sevinmek kadar, geri aldıklarına da üzülmek hayatın bir parçası. Bizi sevince boğan küçük nabız artık atmıyor. Çok acı verse de, kabullenmekten başka çare yok. Sevginin ve inancın gücüyle yeniden umutlarımızı canlandıracağız. 'Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle.' Mevlana.