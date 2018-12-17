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Şeyma Subaşı için sıraya girdiler!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra attığı her adımla magazin gündemine oturmaya devam ederken bu kez de reklam firmaları peşine düştü.

Magazin / 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:39
Şeyma Subaşı için sıraya girdiler!

Takvim'in haberinde yer alan iddiaya göre Şeyma Subaşı için dev reklam firmaları yarışa girdi. Subaşı ise, 1'er milyonluk reklam anlaşmasına imza attı.

Şeyma Subaşı'ya boşanmayla birlikte markalardan reklam teklifleri yağmaya başladı.

Konuşulanlara göre; firmaların teklif listelerinde üst sıraya yerleşen Subaşı'nın kapısını çalanlar arasında iki de çok ünlü şirket var.

Subaşı, iddiaya göre bir giyim bir de kozmetik firmasının 1'er milyon liralık reklam teklifini kabul etti.

SubaşıŞeyma SubaşıTakvim


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