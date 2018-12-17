Acun Ilıcalı açıkladı... Beyazıt Öztürk ile Hadise aşk mı yaşıyor?

Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu O Ses Türkiye
yarışmasındaki jüri üyeleri Hadise ve Beyazıt Öztürk
'ün aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.
Muhabirlerin 'Sosyal medya üzerinden ikilinin videolarını paylaştınız ve günlerdir çok konuşuluyor bu. Sizce Hadise Hanım ve Beyazıt Bey aşk yaşıyor mu?' şeklindeki soruya Ilıcalı şöyle yanıt verdi:
'Ben normal bir Instagram videosu çektim. Böyle haberlerin çıkmasına da aklım ve hayalim almıyor. Videoyu tekrar izledim ama bizim çekim sırasındaki normal hallerimiz. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bence aralarında bir şey yok. Genelde dediğim çıkar benim biliyorsunuz. Kalbim temiz' yanıtını verdi.
'Zor soru, konuşuruz'
Muhabirlerin 'Çok yorucu çalıştığınızı söylediniz. Çok çalışmak mutlu aile olmayı etkiliyor mu?' sorusuna Ilıcalı 'Zor bir soru. Konuşuruz' dedi ve koşar adım arabasına binip Etiler'den ayrıldı.