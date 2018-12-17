Acun Ilıcalı açıkladı... Beyazıt Öztürk ile Hadise aşk mı yaşıyor?

Acun Ilıcalı açıkladı... Beyazıt Öztürk ile Hadise aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz ay bir yıllık eşi Şeyma Subaşı'yla anlaşmalı olarak boşanan Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeleri Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu.