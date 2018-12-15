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Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi!

Bir süredir magazin gündeminden düşmeyen "Türk yazar Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığı" yönündeki iddiayı kuvvetlendiren hareket, Brezilyalı modelden geldi.

Magazin / 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:28
Adriana Lima, Metin Hara'yı tamamen sildi!

Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Adriana Lima, bu kez de instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekilen bütün pozlarını sildi.

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan 27 yaşındaki model, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti.

METİN HARA'YI YALANLADI

Metin Hara, geçtiğimiz günlerde menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Haberlere konu edildiği gibi ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Adriana LimaSosyal MedyaMiamiMetin HaraÖzgür Aras


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