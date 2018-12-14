Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü dizide taciz skandalı: Susmam için para teklif ettiler!

1996–2003 arasında yayınlanan 'Buffy the Vampire Slayer' (Vampir Avcisi Buffy) dizisi ile tanınan ABD'li aktris Eliza Dushku, yıllar sonra flaş bir itirafta bulundu.

Magazin / 14 Aralık 2018 Cuma 15:38
Ünlü dizide taciz skandalı: Susmam için para teklif ettiler!

Hollywood'u sarsan taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi... Dünyaca ünlü ABD'li aktör Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlandı.

'ÜÇLÜ İLİŞKİ' TEKLİFİ!

New York Times'ta yer alan habere göre; Weatherly ile birlikte ‘Bull' dizisinde rol aan Dushku, 50 yaşındaki oyuncu ile iyi arkadaş oldu. Ancak bir süre sonra Michael Weatherly, rol arkadaşına sette görünüşünü aşağılayan sözler söyledi ve üçlü ilişki teklifinde bulundu.

9.5 MİLYON DOLARLIK SESSİZLİK ANLAŞMASI

Kanal yönetimi, şok teklifin ardından diziden ayrılan Dushku'ya 9.5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği öne sürüldü.

Xinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan kanal yöneticisi hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı. Kanal yönetimi de olayı doğruladı.

'RAHATSIZ OLDU, ÖZÜR DİLEDİM'

Tacizle suçlanan Weatherly, New York Times'a yaptığı açıklamada, 'Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

HollywoodNew York


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar