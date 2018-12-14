Beyaz Gazete Ana Sayfa

İspanya Shakira'yı vergi kaçırma suçladı

Savcılık, 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında iddianame hazırladı.

Magazin / 14 Aralık 2018 Cuma 17:03
İspanya Shakira'yı vergi kaçırma suçladı

İspanya'da mali savcılık, Kolombiyalı şarkıcı Shakira hakkında 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı suçlamasıyla Barcelona'nın Esplugues de Llobregat ilçesindeki mahkemeye dava açma başvurusu yaptı.

Savcılığın sunduğu iddianamede, Kolombiyalı şarkıcı, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında toplamda 6 mali suç işleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlandı.

Savcılığa göre, 2012-2014 yıllarında Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dolayı İspanya'da yaşadığı ve Esplugues de Llobregat'ta ev satın aldığı tespit edilen Shakira'nın bu ülkede de vergi ödemesi gerekiyor.

İspanya yasalarına göre 6 aydan fazla İspanya'da kalan bir vatandaş, vergi mükellefi sayılıyor.

Mali savcılık aynı zamanda, hayali şirket kurarak vergi kaçırmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Shakira'nın New York'taki avukatı hakkında da suçlamada bulundu.

41 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bu zamana kadar yaptığı açıklamalarda, İspanya'dan vergi kaçırmadığını, tüm işlemlerinin yasal olduğunu savunmuştu.

BarcelonaShakiraGerard PiqueİspanyaNew York


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar