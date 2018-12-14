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Bülent Ersoy'un yeni imajı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un yeni imajı tam not aldı. Diva, kül rengine boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Magazin / 14 Aralık 2018 Cuma 16:42
Bülent Ersoy'un yeni imajı

Bülent Ersoy, önceki akşam Levent Fuego'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahne öncesi hayatının film olması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

HABERLERE SON NOKTAYI KOYDU

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Diva Bülent Ersoy, hayatının film olacağına yönelik çıkan haberlere son noktayı koydu. Ersoy, kendi hayatını milattan önce ve sonrası olarak ikiye ayırdığını ve her ikisinde de kendi rol almak isteyeceğini de sözlerine ekledi.



KÜL RENGİ SAÇLARI VE KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gece için özel hazırlanan Bülent Ersoy, kül rengi saçları, makyajı ve gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti




Bülent Ersoy


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