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At kazasında Cemal Hünal'ın ifadesi alındı

Oyuncu Cemal Hünal'ın eğitim verdiği binicilik merkezinde bir ata motosiklet çarpmasından dolayı ifade verdi.

Magazin / 14 Aralık 2018 Cuma 16:19
At kazasında Cemal Hünal'ın ifadesi alındı

Cemal Hünal'ın kendi atlarının bakımını yapıp, binicilik eğitimi verdiği Mavi At Binicilik Merkezi'ndeki bir ata, motosiklet çarptı.

Mazhar O.'nun bindiği ata ters yönden gelen Ayhan E.'nin kullandığı motosiklet çarpması sonucu sürücü hayatını kaybederken, binicilik kulübü yetkilisi oyuncu Cemal Hünal'ın ifadesi alındı.

İfadesine başvurulan Cemal Hünal, kulüple bir bağı olmadığını sadece kendisine ait atların bakımını yaptığını ve binicilik dersi verdiğini anlattı. Olayda kulübün kusuru olmadığı kaydedildi.

Cemal Hünal


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