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Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin boşandı

12 yıllık evlilik bitti... Oyuncu çift Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, 10 gün önce boşandı.

Magazin / 13 Aralık 2018 Perşembe 10:39
Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin boşandı

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; yönetmen Yılmaz Erdoğan ile oyuncu Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerine 10 gün önce nokta koydu.

Yılmaz Erdoğan, boşanma haberini soran magazin muhabirlerine, "Haber doğru da adiye yanlış. Çok sevgi saygı dolu bir şey. El ele girdik, kol kola çıktık. Geç kaldınız, 10 gün oldu" yanıtını verdi.

10 Ağustos 2006'da evlenen çiftin, Rodin adında bir erkek çocukları bulunuyor.

Kanal DYılmaz ErdoğanBelçim Bilgin


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