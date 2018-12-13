Ünlü çift barışıyor mu?

Çağla Şıkel, ''Yeni yıla nerede gireceksiniz, plan yaptınız mı?'' sorusuna ''Evet yaptık. 31 Aralık'a annem, ablam, oğullarım Uzay ve Kuzey ile Kapadokya'da veda edeceğiz. Emre ise bir günlük de olsa bize katılmaya çalışacak.''



Çağla Şıkel 2008'de evlendiği Emre Altuğ'dan 3 yıl önce boşanmıştı.



Çağla Şıkel çocukları ile Balmumcu'da 4 katlı bir villada yaşıyor. Emre Altuğ da oğullarından fazla ayrı kalmamak için birkaç adım ötelerinde oturuyor.



Ama Çağla Şıkel'in evini görenler ''Sanki Emre hâlâ bu evde'' diye esprili bir yorum yapıyor.