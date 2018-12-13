Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü çift barışıyor mu?

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün bir AVM'deki kozmetik mağazasında alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Magazin / 13 Aralık 2018 Perşembe 17:13
Ünlü çift barışıyor mu?

Çağla Şıkel, ''Yeni yıla nerede gireceksiniz, plan yaptınız mı?'' sorusuna ''Evet yaptık. 31 Aralık'a annem, ablam, oğullarım Uzay ve Kuzey ile Kapadokya'da veda edeceğiz. Emre ise bir günlük de olsa bize katılmaya çalışacak.''

Çağla Şıkel 2008'de evlendiği Emre Altuğ'dan 3 yıl önce boşanmıştı.

Çağla Şıkel çocukları ile Balmumcu'da 4 katlı bir villada yaşıyor. Emre Altuğ da oğullarından fazla ayrı kalmamak için birkaç adım ötelerinde oturuyor.

Ama Çağla Şıkel'in evini görenler ''Sanki Emre hâlâ bu evde'' diye esprili bir yorum yapıyor.

BalmumcuKapadokyaEmre Altuğ


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar