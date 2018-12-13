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Metin Hara 'ayrılık' iddiasını yalanladı!

Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşkının bittiği iddia edildi. Hara, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayı jet hızıyla yalanladı.

Magazin / 13 Aralık 2018 Perşembe 10:35
Metin Hara 'ayrılık' iddiasını yalanladı!

Adriana Lima, önceki gün kafa karıştırdı. Brezilyalı modelin paylaştığı söz, Hara ile ayrıldığını düşündürdü: Kadınlar, kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil.

Bu paylaşımın ardından internet sitelerinde ve sosyal medyada Lima'nın, Hara'yı takipten çıkardığı belirtildi. Ancak işin aslı tamamen farklıydı. 37 yaşındaki model, zaten uzun süredir Türk yazarı takip etmiyordu.

Metin Hara, '18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum' diyerek, ayrılık iddiasını çürüttü.

Adriana Limaİşin AslıMetin HaraRehabilitasyon Merkezi


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