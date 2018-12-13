Metin Hara 'ayrılık' iddiasını yalanladı!

Adriana Lima, önceki gün kafa karıştırdı. Brezilyalı modelin paylaştığı söz, Hara ile ayrıldığını düşündürdü: Kadınlar, kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil.



Bu paylaşımın ardından internet sitelerinde ve sosyal medyada Lima'nın, Hara'yı takipten çıkardığı belirtildi. Ancak işin aslı tamamen farklıydı. 37 yaşındaki model, zaten uzun süredir Türk yazarı takip etmiyordu.



Metin Hara, '18 Aralık'ta ABD'ye gidiyorum' diyerek, ayrılık iddiasını çürüttü.