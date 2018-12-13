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Coca - Cola'nın yeni reklam yüzü Tarkan

Coca-Cola ve Megastar Tarkan, yeni bir reklam kampanyası için bir araya geldi. Coca-Cola’nın reklam filmi için kamera karşısına geçen Tarkan, milyonları harekete geçirmeye hazırlanıyor.

Magazin / 13 Aralık 2018 Perşembe 15:39
Coca - Cola'nın yeni reklam yüzü Tarkan

Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan, uzun bir aradan sonra ilk kez bir reklam filminde yer almak için Coca-Cola ile bir araya geldi. İstanbul'da kamera karşısına geçen Tarkan'ın, çekimleri devam eden ve içinde pek çok sürprizi barındıran reklam filmi, önümüzdeki günlerde yayına girecek.

Coca-Cola'nın ve Tarkan'ın kıpır kıpır enerjisini ve dinamizmini yansıtan reklam filminin büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Tarkan TevetoğluReklam FilmiKamera


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