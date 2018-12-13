Cihan Ünal'dan kötü haber

Cihan Ünal, bağırsağındaki kitle nedeniyle tedavi altına alındı. Rol aldığı Kafalar Karışık filminin geçen hafta düzenlenen galasına katılamayan usta oyuncu, kusma ve ishal belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.



DOKTOR GÖZETİMİNDE

Daha önce de benzer bir rahatsızlık yaşayan Ünal, İstanbul'daki müdahalenin ardından Kıbrıs'a gitti. Tedavisine yaşadığı yer olan Kıbrıs'ta devam eden 72 yaşındaki oyuncu, doktorun gözetiminde tutuluyor.