Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı barışacak mı?

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı barışacak mı?

9 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene nikah masasına taşıyan ancak 14 ay sonra boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Instagram hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını silmedi. Çiftin bu durumu takipçilerinin de gözünden kaçmadı.