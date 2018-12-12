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Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldı mı?

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, sevgilisi yazar Metin Hara'yı takip etmeyi bırakınca sosyal medya kullanıcıları birbirine girdi.

Magazin / 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:53
Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldı mı?

Yaşadıkları aşk ve yaptıkları paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Brezilyalı manken Adriana Lima ve Metin Hara aşkında büyük kriz çıktı. Lima, sevgilisi Hara'nın sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı ve paylaşılan fotoğrafları sildi. Metin hara ise bu durumun tam tersi ne takibi bıraktı ne de fotoğrafları sildi.

ADRIANA'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Bu gelişmelerin ardından eski Victoria's Secret mankeni Lima, Instagram hesabından manidar paylaşımlarda bulundu. Güzel manken paylaşımında alıntı yaparak "“Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil.” sözlerine yer verdi.


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