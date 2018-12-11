Ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi

Altı yıl önce dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti, ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Oyuncu çiftin bir oğlu dünyaya geldi.



'OĞLUMUZU SAĞLIKLA KUCAĞIMIZA ALDIK'



İkinci kez anne-baba olma heyecanını yaşayan oyuncu çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Alper Kul paylaştığı aile fotoğrafının altına; 'Oğlumuzu sağlıkla kucağımıza aldık. Aylin'in de sağlığı, morali çok iyi. İyiyiz yani. Çok şükür.' notunu düştü.







2013 YILINDA İLK BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ



Aralık 2012'de dünyaevine giren oyuncu Alper Kul ve Aylin Kontente çifti, 2013 yılında oğulları Arel'i kucağına almıştı.