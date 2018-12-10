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Usta oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

'Aşk-ı Memnu' isimli efsane dizinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı.

Magazin / 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:02
Usta oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından usta oyuncuya KOAH teşhisi konuldu.

Kötü haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay;''Aşk-ı Memnu' isimli dizide 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı ve Aktuğ'un hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.


Recep AktuğSes Sanatçısı


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