Usta oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından usta oyuncuya KOAH teşhisi konuldu.



Kötü haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay;''Aşk-ı Memnu' isimli dizide 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı ve Aktuğ'un hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.





