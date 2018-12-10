Beyaz Gazete Ana Sayfa

Dünyanın en güzeli Meksika'dan

Çin’in Sanya kentinde düzenlenen Miss World 2018 Güzellik Yarışmasının birincisi, Meksikalı Vanessa Ponce de Leon oldu. Türkiye’yi temsil eden Şevval Şahin dereceye giremedi.

Magazin / 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:04
Dünyanın en güzeli Meksika'dan

Çin'in ev sahipliğini üstlendiği Miss World 2018'in (Dünya Güzellik Yarışması) birincisi belli oldu. Meksikalı Vanessa Ponce de Leon, 2018 Dünya Güzeli seçildi. 26 yaşındaki Leon, ülkesine Miss World tacını götüren ilk kişi oldu.Yaşadıklarına inanamadığını söyleyen 2018 Dünya Güzeli Leon, “Bütün kızların bunu hakkettiğini düşünüyorum. Hepsini temsil etmekten gurur duyuyorum. Sahip olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde açıklama yaptı.

Uluslararası ticaret bölümünde okuyan Vanessa Ponce de Leon, aynı zamanda modellik ve sunuculuk yapıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de sık sık yer alan 2018 Dünya Güzeli, göçmenler için hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinde yönetim kurulunda yer alıyor.

Türkiye'yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin temsil etti. Şahin, yarışmada ilk 30 güzel arasına giremedi. Yarışmanın, ikincisi Miss Tayland Nicolene Limsnukan, üçüncüsü ise Miss Uganda Quiin Abenakyo oldu. Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland ise ilk 12'ye kalan ülkeler arasında yer aldı.

RehabilitasyonBeyaz RusyaDünya GüzeliYeni ZelandaMiss Turkey


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar