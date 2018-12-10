Canlı yayın karıştı

Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına Sevda Demirel konuk oldu.



Demirel yıllar önce Hande Atazi ile yaşadıkları olayın detaylarını paylaşırken, Sıla'nın darp raporunun kabul edilmediği son dakika haberi olarak geçti.



Bu haber masadakileri şaşırtırken Sevda Demirel'in yorumu Bircan Bali'nin tepkisinı çekti.



İLK TEPKİ BALİ'DEN



Sıla'nın darp raporunun kabul edilmemesiyle ilgili Demirel 'Bence de kabul edilmesin zaten. Ben ülkemde bu kadar 2. sayfa haberlerine ağlarken, bunca kadınlar bıçaklanırken yolun ortasında ve öldrülürken, iki tokat tabii ki tasvip etmiyorum, iki tokat dünya gündemine çıkacak nerdeyse.' dedi.



Bu sözlere ilk tepki Bircan Bali'den geldi. Bali, Demirel'e 'İki tokat lafı çok hoş değil. Biz kadın olarak iki tokat dersek o ölümlere davetiye çıkarmış oluruz.' diyerek tepkisini gösterdi.