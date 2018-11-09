Ahmet Kural dağıldı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayı gündemden düşmüyor.



İki isim savcılığa verdiği ifadenin ardından sessizliğe gömülürken Ahmet Kural'ın menajeri Dilek Tözen, Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtladı.



YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAK



Özkök'e Ahmet Kural'ın olaydan çok etkilendiği psikolojik tedavi alacağını söyleyen menajeri '‘Gerekli dersleri çıkardım. Bundan sonra bu gerekleri yerine getirmek için çalışacağım' kapsamında, kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Daha önce psikolojik bir yardım almadı. Ama şimdi mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor' ifadelerini kullandı.



İşte o röportajdan bir bölüm;



GEÇMİŞ: ALKOL SORUNUN VAR MI, KÜÇÜKKEN ŞİDDET GÖRDÜN MÜ



-Alkole dayalı bir şiddet sorunun var mı?



“Hayır yok.”



- Küçükken şiddet gördün mü?



“Ahmet, çok sevilen bir çocuk. Annesi ev hanımı, babası emniyet müdürü olan (şu anda emekli), bir kız kardeşle birlikte büyüyen bir çocuk. Bildiğiniz, akrabalık ilişkileri kuvvetli bir Türk ailesi. Onun için şiddet evinden uzakta... İçindeki komiği de bu ailenin sıcaklığından çıkarmış, çok sevilen bir çocuk.”



GELECEK: ÖFKE VE ŞİDDET SORUNU İÇİN PSİKOLOJİK YARDIM ALACAK MI



- Bugüne kadar hiç psikolojik yardım aldın mı? Almayı düşünüyor musun?



“Açıklamasında belirttiği ‘Gerekli dersleri çıkardım. Bundan sonra bu gerekleri yerine getirmek için çalışacağım' kapsamında, kendine yeni bir yol haritası çiziyor. Daha önce psikolojik bir yardım almadı. Ama şimdi mentorlar, profesyonel yardım temelinde yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor.”



ALKOL SORUNU: OLAY GECESİ ALDIĞI ALKOL NE KADARDI



- O gece alkollü müydün? Daha önce bana alkolü azalttığını söylemiştin, niye tekrar arttırdın?



“O gece, Ahmet'in ailesiyle birlikte yemekteyken ikisi de alkol alıyor. Hatta Sıla, daha fazla alıyor. Ama size söylediği gibi alkolü çok azalttı.

O gece ikisi de mutlu bir şekilde başlıyorlar geceye. Sonrasında ifadesinde söyledikleri oluyor.”



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