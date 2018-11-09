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Adrina Lima, Victoria’s Secret’a veda etti!

Türk yazar Metin hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, son kez Victoria's Secret Fashion Show'a çıktı. Defilenin açılışını yapan Brezilyalı model, gözyaşlarına hakim olamadı.

Magazin / 09 Kasım 2018 Cuma 09:49
Adrina Lima, Victoria’s Secret’a veda etti!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, son kez Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösterdi.

Defilenin açılışını yapan kıdemli melek, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı.

18 yıldır Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki Adrina Lima, pistten ayrılırken herkese veda etti.

Adriana LimaVictoria SecretMetin Hara


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