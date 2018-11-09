Adrina Lima, Victoria’s Secret’a veda etti!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, son kez Victoria's Secret Fashion Show'da boy gösterdi.



Defilenin açılışını yapan kıdemli melek, şovu izlemeye gelenlerin tezahüratları ve alkışları karşısında gözyaşlarını tutamadı.



18 yıldır Victoria's Secret defilelerinde boy gösteren 37 yaşındaki Adrina Lima, pistten ayrılırken herkese veda etti.