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Mahsun Kırmızıgül'e hırsız şoku

Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin İstanbul Etiler’deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın evden bir buçuk milyon lira çaldı. Kadın eşiyle birlikte Ankara’da kıskıvrak yakalandı.

Magazin / 08 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Mahsun Kırmızıgül'e hırsız şoku
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Mahsun Kırmızıgül’ün 90 yaşındaki annesinin Etiler’deki evinde bir hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu kadın evdeki bir buçuk milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını ve kocasını Ankara’da paralarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TürkmenistanPolis Ekipleri


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