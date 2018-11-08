Mahsun Kırmızıgül'e hırsız şoku

Mahsun Kırmızıgül’ün 90 yaşındaki annesinin Etiler’deki evinde bir hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu kadın evdeki bir buçuk milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını ve kocasını Ankara’da paralarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.