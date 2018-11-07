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Bircan Bali'nin gözyaşları

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali babasıyla yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Magazin / 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
Bircan Bali'nin gözyaşları
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Şarkıcı Ferhat Göçer'le kızı arasında yaşananlar Söylemezsem Olmaz'da konuşulurken, Bircan Bali duygusal anlar yaşadı.

Bali, babasıyla geçmişte yaşadığı sıkıntıları canlı yayında anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

'O KOKU TARİFSİZDİ'

6 yıl sonra babasıyla kavuştuklarını anlatan Bali "Benim annemle babam ayrıldı. Babm anneme affedemeyeceğimiz bir hata yaptı. 6 yıl boyunca babamı görmek istemedim. ÇÜnkü annem gözümün önünde eridi. 6 yıl sonra doğum gününmde kapı çaldı. Geldi babam. Anneme baktım. Çok sarılmak istedim çünkü çok özledim. Meğer onlar barışmışlar doğru zamanı beklemişler. Bana sarıl dedi. Babama sarıldığımda aldığım koku tarifsizdi." dedi.

Söylemezsem OlmazŞarkıcıFerhat GöçerBircan Bali


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