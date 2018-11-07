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Berkay: Murat Dalkılıç saçmalıyor

Şarkıcı Berkay, 23 yıllık dostu Murat Dalkılıç'la yaşadığı küslük hakkında ilk kez konuştu.

Magazin / 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:30
Berkay: Murat Dalkılıç saçmalıyor

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yapmış, şarkıcı Murat Dalkılıç da Arda Turan'ı hastanede ziyarete gitmişti. Berkay, mahkemelik olduğu Arda Turan'la 23 yıllık dostu Murat Dalkılıç'ın görüşmesine içerlenmiş ve Murat Dalkılıçsosyal medya hesabından takipten çıkarmıştı.

Murat Dalkılıç, Berkay'la yaşadığı küslük için "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" şeklinde konuşmuştu.

Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programının haberine göre; Berkay, Murat Dalkılıç'ın sözlerine cevap verdi.

Berkay, "Konuşulacak bir mevzu değil bu. Murat benim 23 yıllık arkadaşım. Her anında ben vardım onun yanında. Biz birlikte oturmaya başladık ilk İstanbul'a geldiğimizde. O benim kardeşim. Ben ona 'birilerinin arasında git gel' diye bir şey demedim. Ben bu konularda konuşmuyorum herkes kendi kafasına göre konuşuyor. Ben doğru olanı yaptım. Kendi hayatıma bakıyorum. Ben hiç kimseye birisi için 'arada kal, git gel' demedim. Murat saçmalıyor. Benim hiç kimseye kırgınlığım yok. Murat benim 23 yıllık arkadaşım arada kalacak bir durum mu var? Biz kimseyi arada bırakacak hareketlerde bulunmadık" açıklamasında bulundu.

Sosyal MedyaAslıhan DoğanMurat DalkılıçArda TuranŞarkıcı


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