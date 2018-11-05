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Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla bugün savcılığa ifade verdi. Konuyla ilgili tavrı merak edilen oyuncu Murat Cemcir ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Cemcir, Twitter hesabından Ahmet Kural'ın basın açıklamasını takipçileriyle paylaştı.

Magazin / 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:32
Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi.

Kural'ın en yakın arkadaşlarından Murat Cemcir ise yaşananlarla ilgili dolaylı olarak da olsa sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından, Ahmet Kural'ın basın açıklamasını paylaşan, Cemcir, paylaşımına herhangi bir yorum eklemedi.



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