Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi.



Kural'ın en yakın arkadaşlarından Murat Cemcir ise yaşananlarla ilgili dolaylı olarak da olsa sessizliğini bozdu.



Sosyal medya hesabından, Ahmet Kural'ın basın açıklamasını paylaşan, Cemcir, paylaşımına herhangi bir yorum eklemedi.







