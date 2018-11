Ferhat Göçer'e öz kızından şok: 'Oyun bitti'

Astım hastası olan Yağmur Göçer, 2014 yılında babasının hastalığına yeterince ilgi göstermediğini iddia etmişti. Yağmur, savcılığa verdiği dilekçede, 'Babalık görevlerini yerine getirmiyor. Alerjim olmasına rağmen, kedi ve köpekleriyle benden daha çok ilgileniyor. Kalp kapağımın değişmesi gerekiyor ama babam izin vermiyor' suçlamasında bulunmuştu. Kızı için belirlenen nafakayı ödemek istemediği haberleriyle de gündeme gelen ünlü şarkıcı ise 'Yağmur'la her şeyi kısa sürede düzeltir ve eminim eskisi gibi yine uyumlu yaşar gideriz' açıklamasını yapmıştı.



'BİR KIZ ÇOCUĞUNUN HAYKIRIŞI'



Şimdi 21 yaşında olan Yağmur Göçer, Instagram hesabı üzerinden 'Bir kız çocuğunun babasına haykırışı. Senelerin sessizliğinin sesi' notunu taşıyan paylaşımla adından söz ettirdi.



Yağmur, 'Uğruna döktüğüm gözyaşlarım, çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğum vicdanın dile konuşmaya başlayınca ayaklarını bana doğru getirirse af dilemek için sakın gelme' ifadelerini kullandı.



'Benim baharım senin kışın olacak' diyen Ferhat Göçer'in kızı, sitemkar açıklamalarını şöyle sürdürdü:



'Defalarca yüzüme kapanmasına rağmen her zaman sana açık olan o kapı var ya artık kapalı. Kendi hayatıma devam edebilmek için kapattım o kapıyı. Yalan yok canım çok yandı senden ötürü ama varlığına inandığım ilahi adalet gözyaşımın hesabını elbet soracaktır döktürenden. 'Bir kapı kapanır diğeri açılır' derler. Sana kapattığım o kapıyla birlikte kendime bir kapı açtım. Sana olan öfkem de varsın kapının önündeki tozlar olsun. Kendime sözüm olsun seni hayatımdan süpürdüğüm gibi o tozları da süpüreceğim inşallah. Her kışın sonu bahardır. Güneş elbet bana da doğacak, hissediyorum. Hem de öyle bir doğacak ki acıdan kavrulan bedenim, güneşim sıcağıyla yoğrulacak. Geçmişimin öfkesi ve pişmanlığı, geleceğimin umudu olacak. Geçmişi düşünürken sıkışan kalbim, geleceğe bakarken kuş gibi hafif. Pişmanlık yerini umuda, karanlık yerini aydınlığa bırakıyor. Senin baharın bitti artık. Benim baharım senin kışın olacak. Aldım elimden oyuncağını. Kendimin ipleri tamamen bende artık. Ne bana ulaşıp oynatmana iznim var artık, ne de benim üzerimden düşündüğüm asıl hedefine. Anlayacağın oyun bitti. Ben kazandım.'