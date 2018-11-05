Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu...

Ahmet Kural’ın şarkıcı Sıla’yı darp ettiği akşam yan villada bulunan ve yaşananlara şahit olan Hatice T.’nin ifadesi ortaya çıktı. Tanık savcılık ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı

Magazin / 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:34
Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu...

Şarkıcı Sıla'nın Ahmet Kural tarafından darp edilmesine ilişkin soruşturmada olay sırasında Zekeriyaköy'deki evin yan villasında bulunan Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı. Hatice T. isimli tanık savcılığa o gece şahit olduklarını anlattı.

BİR ERKEK KADINI TOKATLIYORDU

Hatice T. şunları söyledi: "28 Ekim günü arkadaşımın Zekeriyaköy'de bulunan evindeydim. Arkadaşımla geç saatlere kadar oturduk. Bulunduğumuz ev villa tipinde bir evdi. Yan taraftaki villanın da Ahmet Kural'a ait olduğunu biliyordum. Gece saat 04.00 sularında Kural'ın evinden tartışma sesleri gelmeye başladı. Bir kadın ile bir erkeğin tartıştığını hatta erkeğin kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Bu kişinin Sıla olduğunu bilmiyorduk. Ayrıca Ahmet Kural'ın çeşitli küfür içerikli sözleri de duyuluyordu. Yaklaşık bir saat sonra bir araç sesi duyduk. Kadın evden çıkıp araca bindi ve sesler kesildi. İki villa arasında herhangi bir duvar yoktur. Sınır sadece uzun ağaçlardır. O yüzden yaşananları gözlerimizle görmedik."

ÇOK KORKTUM

Tanık Hatice T. olay anlarında erkek arkadaşıyla yaptığı bir yazışmayı da savcılığa sundu. Yazışmada Hatice T.'nin erkek arkadaşına 04.44-04.45 aralığında Whatsaap üzerinden "Doğukan, Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor, çok kötü, polise haber versek mi, çok yakından sesler geliyor, çok korktum, bir şey olur mu?" yazdığı anlaşıldı.

Hatice T. olay anında polisi aramadıklarını fakat konu basına yansıyınca duydukları olayın Sıla'nın darp edilmesi konusu olduğunu anladığını belirtti.

Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak Sıla ve Ahmet Kural'a uzlaşmak isteyip istemedikleri sorulacak İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... İşte Ahmet Kural'ın ifadesi. O gece Sıla ile aralarında ne geçti? Bir bir anlattı... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Bomba ifade! Ahmet Kural'ın komşusu... Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Murat Cemcir'den 'Ahmet Kural' paylaşımı Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Sıla Gençoğlu’nun avukatından flaş açıklama Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Ahmet Kural cephesinden bir açıklama daha! Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan Ahmet Kural'a Okan Can Yantır itirafı Sıla'dan yeni dilekçe Sıla'dan yeni dilekçe Ahmet Kural ifadeye çağırıldı Ahmet Kural ifadeye çağırıldı Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı Ahmet Kural şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Ahmet KuralŞahitZekeriyaköyŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar