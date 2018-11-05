Ahmet Kural ifade vermek için İstanbul Adliyesi'nde

Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen ve hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alınan Ahmet Kural, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Kural, bugün Sıla'nın suçlamaları nedeniyle savcıya ifade verdi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Oyuncu Ahmet Kural ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kural'ın adliyeye avukat girişinden girmesi dikkat çekti. Kural, bugün Sıla'nın suçlamaları nedeniyle savcıya ifade verdi.