Ahmet Kural ifade sonrası açıklama yaptı

Ahmet Kural, Sıla'yı darbettiği iddiasıyla savcıya verdiği ifade sonrasında "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.
Geçtiğimiz hafta şarkıcı Sıla'nın kendisini darbettiği için şikayette bulunduğu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi.
Kural ve avukatı çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.
'SILA'NIN AVUKATINI ŞİKAYET EDECEĞİM'
Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın şunları söyledi: 'Herkese merhaba günlerdir yaratılan manipülasyon sürecinde, müvekkilimin ifade vermediğini ısrarla belirtmiştim. Ahmet Kural'ın talebiyle bu olayı kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve algı yaratılmıştır. Adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına herkesin saygı duyguması gerekmektedir. Sıla'nın avukatını İstanbul Barosu'na şikayet edeceğiz. Asılsız iddialar, iftiralar ve hakaretler yargıya taşınacak, yasal süreç başlatılacaktır.'