Ahmet Kural ifade sonrası açıklama yaptı

Geçtiğimiz hafta şarkıcı Sıla'nın kendisini darbettiği için şikayette bulunduğu Ahmet Kural, İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi.



Kural ve avukatı çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.



'SILA'NIN AVUKATINI ŞİKAYET EDECEĞİM'

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın şunları söyledi: 'Herkese merhaba günlerdir yaratılan manipülasyon sürecinde, müvekkilimin ifade vermediğini ısrarla belirtmiştim. Ahmet Kural'ın talebiyle bu olayı kamuoyuyla paylaşmama kararı aldık. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve algı yaratılmıştır. Adil yargılanma hakkına ve savunma hakkına herkesin saygı duyguması gerekmektedir. Sıla'nın avukatını İstanbul Barosu'na şikayet edeceğiz. Asılsız iddialar, iftiralar ve hakaretler yargıya taşınacak, yasal süreç başlatılacaktır.'







'BUNUNLA ANILDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM'

Ahmet Kural ise: 'Konuyla ilgili açıklamalarımı saedce resmi makamlara yapacağımı belirttim. Türk adaletine güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Böyle bir konuyla anıldığım için herkesten çok özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum: Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.' diye konuştu. Ahmet Kural ise: 'Konuyla ilgili açıklamalarımı saedce resmi makamlara yapacağımı belirttim. Türk adaletine güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Böyle bir konuyla anıldığım için herkesten çok özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum: Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.' diye konuştu.