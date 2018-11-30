Şarkıcı Sıla, 'Ahmet Kural tarafından darp edildim' diyerek oyuncudan şikayetçi olmuştu..



Kanal D'nin yayınladığı yeni görüntülerde şarkıcının darp edildiğini söylediği izlere rastlanılmadığı öne sürüldü..



Kanal D'nin haberine göre, Kural yeni görüntüleri darp iddialarını yalanlamak üzere mahkemeye sundu ve yeni görüntüler ışığında kendisinin Sıla'yı darp etmediğini öne sürecek..



NE OLMUŞTU?



Şarkıcı Sıla, 1 Kasım tarihinde avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti ve Ahmet Kural tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.



.Şikayet sonrası Ahmet Kural hakkında uzaklaştırma kararı alındı. Savcıya darpların izi olarak 6 kare fotoğraf sunulmuştu. O fotoğraf karelerinde Sıla'nın kollarında ve yüzünde morluklar vardı.



Sıla-Ahmet Kural davasına yeni video delil olarak eklendi



Oyuncu Ahmet Kural ise o görüntülerin ardından Sıla'ya şiddet uygulamadığını iddia etti. Sadece 29 Ekim sabahı tartıştıklarını öne sürdü. Savcılık halen soruşturmasını sürdürüyor.



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