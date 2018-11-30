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Niran Ünsal: Ölüsüne gitmem

Şarkıcı Niran Ünsal, ağabeyi Şarkıcı Haktan arasında çok sert sözler sarf etti.

Magazin / 30 Kasım 2018 Cuma 11:12
Niran Ünsal: Ölüsüne gitmem
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Şarkıcı Niran Ünsal ile ağabeyi Haktan arasında kavga büyüyor.

Söylemezsem Olmaz'a konuk olan Niran Ünsal  ağabeyi ile olan kavgasının detaylarını anlatırken, Haktan'ın işlerini engellediğini, ağabeyi ile 9 senedir konuşmadıklarını söyledi.

'CENAZESİNE GİTMEM'

Ünsal, ağabeyinin cenazesine dahi gitmeyeceğini söylerken '25 yıldır ben buradayım. Bir çok proje albümde oldum. Ama ben hiç bir zaman şunu söylemedim 'O varsa ben yokum'. Ben niye böyle bir tavır içine giriyim. 9 yıldır bunu yapan bir adam var ortada. Bu artık son damalsı oldu işin. Çok ciddi söylüyorum, sinirle öfkeyle söylüyor da yarın unutur diye bir şey söz konusu olamaz. Ben her zaman söylediklerimin ve yaptıklarımın arkasındayım. Eğer bugün cenazeme gelse cenazeme istemiyorum, eğer onun başına bir şey gelse cenazesine gitmem.' diye konuştu.

Niran ÜnsalŞarkıcı


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